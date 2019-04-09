Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова опубликовала черно-белую фотосессию

Таким обновлением поделилась Александра Никифорова на странице в Instagram. Звезда сериала «Султан моего сердца» часто размещает свои новые снимки, поэтому любые паузы только подогревают интерес поклонников к ожидаемым публикациям. В этот раз актриса приняла участие в необычной черно-белой фотосессии, для которой она выбрала темное платье-бюстье с открытыми плечами и туфли-лодочки. Она поблагодарила фотографов и стилистов за проделанную работу, отметила их профессионализм и старание создать незабываемый образ. Актриса осталась довольна результатом и не скрывает этого.Поклонникам Александры Никифоровой очень понравилась эта черно-белая фотосессия. Они отметили общий стиль и естественность кадра. Отдельно фанаты выделили внешний вид самой актрисы, больше всего внимания досталось ее взгляду и шее. Поклонники отметили, что звезда выглядит натурально, что придает ее внешнему виду еще большей привлекательности. Такую красоту сложно встретить в современном мире, где представительницы прекрасного пола постоянно прибегают к помощи пластической хирургии, уверены подписчики. Они пожелали Александре Никифоровой оставаться собой и радовать телезрителей новыми ролями.