Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2» прекратит своё существование к концу года





Несмотря на то, что в последние годы российские зрители стали чаще требовать полного закрытия телестройки «Дом-2», новость о том, что проект прекратит своё существование уже к концу года, взволновала многих. На грядущие изменения якобы намекнула сама ведущая Ольга Орлова, которая находится в достаточно доверительных отношениях с руководством.В Сети активно обсуждают также и то, что реалити-шоу вряд ли смогут закрыть полностью, а, скорее всего кардинально изменят формат и стиль подачи зрителю. Несмотря на появившиеся слухи, официально подтверждать или опровергать информацию никто из представителей «Дома-2» пока не собирается.