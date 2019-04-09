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Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2» прекратит своё существование к концу года

Ольга Орлова намекнула, что проект «Дом-2» прекратит своё существование уже к концу этого года. Такие слухи стали распространяться в Сети недавно, чем уже привлекли к телестройке огромное внимание публики.

Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2» прекратит своё существование к концу года


Несмотря на то, что в последние годы российские зрители стали чаще требовать полного закрытия телестройки «Дом-2», новость о том, что проект прекратит своё существование уже к концу года, взволновала многих. На грядущие изменения якобы намекнула сама ведущая Ольга Орлова, которая находится в достаточно доверительных отношениях с руководством.

Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2» прекратит своё существование к концу года


В Сети активно обсуждают также и то, что реалити-шоу вряд ли смогут закрыть полностью, а, скорее всего кардинально изменят формат и стиль подачи зрителю. Несмотря на появившиеся слухи, официально подтверждать или опровергать информацию никто из представителей «Дома-2» пока не собирается.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:41

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