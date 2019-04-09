Американские ученые нашли общую ошибку во всех диетах





Специалисты из Калифорнийского университета сообщают, что все усилия во время похудения станут напрасными, если постоянно совершать одну и ту же ошибку. Состав диеты не имеет значения. Неважно, гречневый рацион или кефирный. Залог успеха - употребление должного количества воды. Без этого желанного результата добиться невозможно.Просто пить воду и при этом ничего больше не иметь на столе нельзя. Вместо этого нужно включить ее в свой рацион. Ученые говорят, что такое решение эффективно для сложных диет и при употреблении мяса в больших количествах. Отсутствие умеренного количества воды в организме быстро похудеть не поможет. Более того, это может навредить почкам.