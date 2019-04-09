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Американские ученые нашли общую ошибку во всех диетах

Американские ученые нашли общую ошибку во всех диетах. Всем желающим привести себя в форму к лету следует обратить внимание на одну существенную деталь.
Американские ученые нашли общую ошибку во всех диетах

Специалисты из Калифорнийского университета сообщают, что все усилия во время похудения станут напрасными, если постоянно совершать одну и ту же ошибку. Состав диеты не имеет значения. Неважно, гречневый рацион или кефирный. Залог успеха - употребление должного количества воды. Без этого желанного результата добиться невозможно.

Просто пить воду и при этом ничего больше не иметь на столе нельзя. Вместо этого нужно включить ее в свой рацион. Ученые говорят, что такое решение эффективно для сложных диет и при употреблении мяса в больших количествах. Отсутствие умеренного количества воды в организме быстро похудеть не поможет. Более того, это может навредить почкам.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:00

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