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Джастин Бибер посвятил своей жене Хейли Болдуин трогательные стихи о любви

Знаменитый американский исполнитель Джастин Бибер впечатлил поклонников, посвятив трогательные стихи своей жене Хейли Болдуин. Строки о любви, написанные музыкантом, получили множество положительных отзывов от восторженных подписчиков.
Джастин Бибер посвятил своей жене Хейли Болдуин трогательные стихи о любви

В личном аккаунте Джастина Бибера в Instagram появилась весьма романтическая публикация. Кумир подростков опубликовал черно-белый снимок своей возлюбленной, запечатленной на фоне Эйфелевой башни в очень сексуальном образе. Фото артист сопроводил признанием в любви Хейли Болдуин, написанным в стихах. Интересно, что певец после первой публикации удалил стихи, однако через некоторое время написал их вновь. Во второй версии были исправлены орфографические ошибки.
Джастин Бибер посвятил своей жене Хейли Болдуин трогательные стихи о любви

Джастин Бибер в стихах признается супруге в нежных чувствах. С каждым днем певец влюбляется в нее сильнее, а жизнь с Хейли Болдуин он назвал фильмом, где супруги играют главные роли. Поп-исполнитель отметил, что благодарен Богу за встречу с любимой женщиной, которая дарит ему столько сил, радости, поддержки, ободрения и вдохновения, что он не может не рассказать об этом.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:16

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