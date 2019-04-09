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Пелагея откроет фестиваль «Герой и время» в Железноводске

Пелагея выступит на открытии кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске. Певица вместе со своей группой выступит под открытым небом 25 мая.
Пелагея откроет фестиваль «Герой и время» в Железноводске

Сообщается, что наставница шоу «Голос» уже подтвердила свое участие. Зрители смогут услышать уникальный голос певицы, а также насладиться оригинальными аранжировками песен в стиле фолк. Творчество Пелагеи интересно тем, что она старинные народные песни доносит до современного слушателя, вплетая их мотивы в музыку нашего времени. Но при этом они не теряют своей самобытности и остаются узнаваемыми. Глубина древней культуры и свежесть взгляда на старину всегда притягивает поклонников.
Пелагея откроет фестиваль «Герой и время» в Железноводске

Администрация курортного города также отмечает, что публику ждет много звездных сюрпризов. Ожидается, что на этой же сцене выступят Эмир Кустурица, сербский режиссер с мировым именем, и «The No Smoking», где он играет на гитаре. Группа исполняет свои композиции в стиле фолк-рок.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:24

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