Тата Абрамсон сильно изменилась из-за экспериментов с внешностью
Уже бывшая, но всё ещё популярная участница скандальной телестройки «Дом-2» Тата Абрамсон сильно изменилась из-за участившихся экспериментов с внешностью. Девушка в последнее время нередко пугает фанатов внешним видом, который кажется скорее болезненным
Тата Абрамсон после расставания с Валерием Блюменкранцем всерьёз занялась собой, что сразу заметили все её поклонники. Девушка сильно похудела, сделала несколько пластических операций и теперь регулярно выкладывает в Instagram новые селфи и видеоролики. Подписчики экс-участницы «Дома-2» сошлись во мнениях, что из-за экспериментов с внешностью Тата Абрамсон сильно изменилась, и даже сравнили её с Бабой Ягой, создав соответствующий фотоколлаж, и распространив его по Сети.
Сама же экс-проектантка телестройки своим внешним видом довольна, несмотря на появившиеся слухи о возможном её пристрастии к запрещённым препаратам. Отвечать на колкие замечания фолловеров девушка не стала, чем лишний раз доказала, что не относится серьёзно к домыслам чужих ей людей.
Тата Абрамсон после расставания с Валерием Блюменкранцем всерьёз занялась собой, что сразу заметили все её поклонники. Девушка сильно похудела, сделала несколько пластических операций и теперь регулярно выкладывает в Instagram новые селфи и видеоролики. Подписчики экс-участницы «Дома-2» сошлись во мнениях, что из-за экспериментов с внешностью Тата Абрамсон сильно изменилась, и даже сравнили её с Бабой Ягой, создав соответствующий фотоколлаж, и распространив его по Сети.
Сама же экс-проектантка телестройки своим внешним видом довольна, несмотря на появившиеся слухи о возможном её пристрастии к запрещённым препаратам. Отвечать на колкие замечания фолловеров девушка не стала, чем лишний раз доказала, что не относится серьёзно к домыслам чужих ей людей.