АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Тата Абрамсон сильно изменилась из-за экспериментов с внешностью

Уже бывшая, но всё ещё популярная участница скандальной телестройки «Дом-2» Тата Абрамсон сильно изменилась из-за участившихся экспериментов с внешностью. Девушка в последнее время нередко пугает фанатов внешним видом, который кажется скорее болезненным
Тата Абрамсон сильно изменилась из-за экспериментов с внешностью


Тата Абрамсон после расставания с Валерием Блюменкранцем всерьёз занялась собой, что сразу заметили все её поклонники. Девушка сильно похудела, сделала несколько пластических операций и теперь регулярно выкладывает в Instagram новые селфи и видеоролики. Подписчики экс-участницы «Дома-2» сошлись во мнениях, что из-за экспериментов с внешностью Тата Абрамсон сильно изменилась, и даже сравнили её с Бабой Ягой, создав соответствующий фотоколлаж, и распространив его по Сети.

Тата Абрамсон сильно изменилась из-за экспериментов с внешностью


Сама же экс-проектантка телестройки своим внешним видом довольна, несмотря на появившиеся слухи о возможном её пристрастии к запрещённым препаратам. Отвечать на колкие замечания фолловеров девушка не стала, чем лишний раз доказала, что не относится серьёзно к домыслам чужих ей людей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джастин Бибер посвятил своей жене Хейли
Валерий Блюменкранц опять подставил
Мадонна выступит на «Евровидении» со
Звезда «Дом-2» Римма Пенджиева была
Неизвестный науке вирус заставляет амеб
На поверхности металлических астероидов
От пощечины Саши Черно у Иосифа
Житель Сочи превратил 50-летнюю «Волгу»
Кроссовер Haval F7x выйдет на рынок 12
Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2»
Эвелина Бледанс в кожаных штанах
Тата Абрамсон сильно изменилась из-за
Ученые: Обнаружены следы древнейших
Виктория Романец в залитой кровью
Актриса Елена Захарова провела
«Вице-мисс Планеты 2015» Наталья
Звезда «Уральских пельменей» Илана
Mitsubishi покажет на Шанхайском
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь сделает
У живущих возле дорог беременных женщин
Звезда «Дом-2» Егор Холявин довел себя
Галина Боб рассказала о смене своего
Вера Брежнева рассказала о дуэте с
Несколько интересных лайфхаков для
Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова
Похожие на Оумуамуа космические объекты
В Китае тигровая акула напала на
«Жуткий мандраж»: Регина Тодоренко
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина:
Елена Валюшкина рассказала о причине ее
Просмотреть все новости