Специалисты рассказали, зачем японские автопроизводители устанавливали антенны на бамперах автомобилей





Какие только версии не выдвигали, но ни одна не соответствовала истине. На самом деле ответ весьма простой. В 90-х годах Япония начала испытывать нехватку места из-за автомобильного бума. Это произвело к возникновению проблем с парковкой автомобилей. Правительство поручило автопроизводителям решить эту проблему. Вскоре решение было найдено.Компании начали устанавливать на бампера автомобилей антенны, которые позволяли точно определить габариты транспортного средства и совершить безопасную парковку. Это помогло максимально эффективно использовать имеющееся пространство. Особенно эффективно система работала в ночное время суток. Вот таким незамысловатым способом была решена столь острая проблема.