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Специалисты рассказали, зачем японские автопроизводители устанавливали антенны на бамперах автомобилей

Автолюбители заметили одну особенность в конструкции японских автомобилей. На бамперах транспортных средств была установлена антенна, предназначение которой никто не знал, но специалисты раскрыли этот секрет.
Специалисты рассказали, зачем японские автопроизводители устанавливали антенны на бамперах автомобилей

Какие только версии не выдвигали, но ни одна не соответствовала истине. На самом деле ответ весьма простой. В 90-х годах Япония начала испытывать нехватку места из-за автомобильного бума. Это произвело к возникновению проблем с парковкой автомобилей. Правительство поручило автопроизводителям решить эту проблему. Вскоре решение было найдено.

Компании начали устанавливать на бампера автомобилей антенны, которые позволяли точно определить габариты транспортного средства и совершить безопасную парковку. Это помогло максимально эффективно использовать имеющееся пространство. Особенно эффективно система работала в ночное время суток. Вот таким незамысловатым способом была решена столь острая проблема.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:30

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