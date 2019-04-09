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Неизвестный науке вирус заставляет амеб каменеть

Японские ученые в горячих источниках на севере страны обнаружили неизвестный ранее вирус. Он заставляет амеб каменеть, однако абсолютно безвреден для человека.
Неизвестный науке вирус заставляет амеб каменеть

Пораженные таким открытием специалисты назвали его в честь Медузы Горгоны, вспоминая греческую мифологию. Пораженные вирусом амебы после размножения впадают в длительную спячку, формируя плотную поверхностную пленку. Также ученые выяснили, что Medusavirus защищают 2660 сферических шипов, но пока неизвестно их предназначение.

Гены 5 типов гистонов являются ключевыми белками нити ДНК внутри ядра клетки, но кроме этого вируса, ни один аналог не может похвастаться таким содержимым. Кроме того, в нем не происходит кодировка ДНК-топоизомеразы II и РНК-полимеразы, а также некоторые гены Medusavirus были обнаружены в телах амеб.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:05

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