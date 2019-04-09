Неизвестный науке вирус заставляет амеб каменеть





Пораженные таким открытием специалисты назвали его в честь Медузы Горгоны, вспоминая греческую мифологию. Пораженные вирусом амебы после размножения впадают в длительную спячку, формируя плотную поверхностную пленку. Также ученые выяснили, что Medusavirus защищают 2660 сферических шипов, но пока неизвестно их предназначение.Гены 5 типов гистонов являются ключевыми белками нити ДНК внутри ядра клетки, но кроме этого вируса, ни один аналог не может похвастаться таким содержимым. Кроме того, в нем не происходит кодировка ДНК-топоизомеразы II и РНК-полимеразы, а также некоторые гены Medusavirus были обнаружены в телах амеб.