АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Мадонна выступит на «Евровидении» со своей новой песней

Мировая поп-звезда Мадонна недавно подтвердила свое выступление на предстоящем международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Певица исполнит там две песни: проверенный годами хит и совершенно новую композицию из грядущего альбома.
Мадонна выступит на «Евровидении» со своей новой песней

Мадонна пообещала, что фанаты останутся довольны ее выступлением на «Евровидении». Она намерена удивить весь мир своей новой песней, записанной для грядущего альбома. Также поп-звезда исполнит один из своих проверенных годами хитов, но не сказала какой. Все остальные подробности зрители смогут узнать во время просмотра номеров знаменитости.

За выступление на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве Мадонна получит гонорар в размере 1 млн долларов. Изначально его размер должен был быть меньше, но поп-звезда хотела исполнить песню, имеющую политический окрас. Организаторам такая идея не понравилась, что привело к серьезным конфликтам между ними и артисткой. Выступление певицы на конкурсе могло не состояться, но в последний момент вопрос урегулировали.

Знаменитость согласилась не исполнять песню с политическим окрасом, но потребовала тогда увеличить ее гонорар. Эту сумму оплатит миллиардер Сильван Адамс. Он занимается благотворительностью во всем мире и хочет, чтобы мероприятие имело звезду такого масштаба как Мадонна. Также стало известно, что артистка прибудет в Тель-Авив с командой из 160 человек, что позволит ей подготовить свое выступление на высочайшем уровне.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джастин Бибер посвятил своей жене Хейли
Валерий Блюменкранц опять подставил
Мадонна выступит на «Евровидении» со
Звезда «Дом-2» Римма Пенджиева была
Неизвестный науке вирус заставляет амеб
На поверхности металлических астероидов
От пощечины Саши Черно у Иосифа
Житель Сочи превратил 50-летнюю «Волгу»
Кроссовер Haval F7x выйдет на рынок 12
Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2»
Эвелина Бледанс в кожаных штанах
Тата Абрамсон сильно изменилась из-за
Ученые: Обнаружены следы древнейших
Виктория Романец в залитой кровью
Актриса Елена Захарова провела
«Вице-мисс Планеты 2015» Наталья
Звезда «Уральских пельменей» Илана
Mitsubishi покажет на Шанхайском
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь сделает
У живущих возле дорог беременных женщин
Звезда «Дом-2» Егор Холявин довел себя
Галина Боб рассказала о смене своего
Вера Брежнева рассказала о дуэте с
Несколько интересных лайфхаков для
Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова
Похожие на Оумуамуа космические объекты
В Китае тигровая акула напала на
«Жуткий мандраж»: Регина Тодоренко
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина:
Елена Валюшкина рассказала о причине ее
Просмотреть все новости