Мадонна выступит на «Евровидении» со своей новой песней
Мировая поп-звезда Мадонна недавно подтвердила свое выступление на предстоящем международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Певица исполнит там две песни: проверенный годами хит и совершенно новую композицию из грядущего альбома.
Мадонна пообещала, что фанаты останутся довольны ее выступлением на «Евровидении». Она намерена удивить весь мир своей новой песней, записанной для грядущего альбома. Также поп-звезда исполнит один из своих проверенных годами хитов, но не сказала какой. Все остальные подробности зрители смогут узнать во время просмотра номеров знаменитости.
За выступление на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве Мадонна получит гонорар в размере 1 млн долларов. Изначально его размер должен был быть меньше, но поп-звезда хотела исполнить песню, имеющую политический окрас. Организаторам такая идея не понравилась, что привело к серьезным конфликтам между ними и артисткой. Выступление певицы на конкурсе могло не состояться, но в последний момент вопрос урегулировали.
Знаменитость согласилась не исполнять песню с политическим окрасом, но потребовала тогда увеличить ее гонорар. Эту сумму оплатит миллиардер Сильван Адамс. Он занимается благотворительностью во всем мире и хочет, чтобы мероприятие имело звезду такого масштаба как Мадонна. Также стало известно, что артистка прибудет в Тель-Авив с командой из 160 человек, что позволит ей подготовить свое выступление на высочайшем уровне.
Мадонна пообещала, что фанаты останутся довольны ее выступлением на «Евровидении». Она намерена удивить весь мир своей новой песней, записанной для грядущего альбома. Также поп-звезда исполнит один из своих проверенных годами хитов, но не сказала какой. Все остальные подробности зрители смогут узнать во время просмотра номеров знаменитости.
За выступление на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве Мадонна получит гонорар в размере 1 млн долларов. Изначально его размер должен был быть меньше, но поп-звезда хотела исполнить песню, имеющую политический окрас. Организаторам такая идея не понравилась, что привело к серьезным конфликтам между ними и артисткой. Выступление певицы на конкурсе могло не состояться, но в последний момент вопрос урегулировали.
Знаменитость согласилась не исполнять песню с политическим окрасом, но потребовала тогда увеличить ее гонорар. Эту сумму оплатит миллиардер Сильван Адамс. Он занимается благотворительностью во всем мире и хочет, чтобы мероприятие имело звезду такого масштаба как Мадонна. Также стало известно, что артистка прибудет в Тель-Авив с командой из 160 человек, что позволит ей подготовить свое выступление на высочайшем уровне.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:09