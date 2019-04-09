«Вице-мисс Планеты 2015» Наталья Шаронова пришла на «Дом-2» к Захару Саленко





Наталья Шаронова, которая известна многим как «Вице-мисс Планеты 2015», удивила публику своим появлением на проекте «Дом-2», а также тем, что пришла она туда именно к Захару Саленко. Выяснилось, что, наблюдая за участником в эфирах, модель поняла, что именно это тот человек, с которым ей будет интересно строить отношения.Сам же Захар Саленко очень обрадовался такой новости, заявив, что рядом с такой женщиной ему будет куда расти, развиваться, и на кого равняться. Поклонники реалити-шоу считают, что в Наталье Шароновой молодой человек увидел не мотивацию к изменениям в лучшую сторону, а деньги и славу, после чего сразу его раскритиковали.