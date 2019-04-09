Виктория Романец в залитой кровью комнате устроила скандал Антону Гусеву из-за ревности
Бывшая участница реалити-шоу «Дома-2» Виктория Романец в алкогольном опьянении устроила очередной скандал Антону Гусеву.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, сцена ревности в залитой кровью комнате может стать «последней каплей», из-за которой звездная парочка окончательно расстанется.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, который за несколько секунд облетел весь Интернет. Дело в том, что на записи снята одна из звезд скандального телепроекта, которая абсолютно обнаженная оскорбляет своего супруга, указывая ему на то, что он уделяет очень много внимания бывшей супруге.
Нужно сказать, что фолловеров очень испугал тот факт, что на ролике не только Виктория запечатлена вся в крови, но и весь дом буквально залит ею. Кровь можно увидеть буквально повсюду: на белоснежной кровати, по всему коридору и даже на стенах.
Сейчас сложно сказать, как так получилось, что Романец настолько сильно порезала руку, что оказалась вся в крови. Однако по концовке видео можно сделать вывод, что именно ревность привела к такому исходу событий.
В конце ролика Виктория пытается выведать у Антона, о чем он говорил с бывшей женой (Евгений Феофилактовой) на протяжении 8 минут. Впрочем, как видно, в слова Гусева Романец так и не поверила.
Отметим, что эту запись сделал Антон, который, подойдя к зеркалу, продемонстрировал на камеру, что Виктория даже его ударила и измазала кровью.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, сцена ревности в залитой кровью комнате может стать «последней каплей», из-за которой звездная парочка окончательно расстанется.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, который за несколько секунд облетел весь Интернет. Дело в том, что на записи снята одна из звезд скандального телепроекта, которая абсолютно обнаженная оскорбляет своего супруга, указывая ему на то, что он уделяет очень много внимания бывшей супруге.
Нужно сказать, что фолловеров очень испугал тот факт, что на ролике не только Виктория запечатлена вся в крови, но и весь дом буквально залит ею. Кровь можно увидеть буквально повсюду: на белоснежной кровати, по всему коридору и даже на стенах.
Сейчас сложно сказать, как так получилось, что Романец настолько сильно порезала руку, что оказалась вся в крови. Однако по концовке видео можно сделать вывод, что именно ревность привела к такому исходу событий.
В конце ролика Виктория пытается выведать у Антона, о чем он говорил с бывшей женой (Евгений Феофилактовой) на протяжении 8 минут. Впрочем, как видно, в слова Гусева Романец так и не поверила.
Отметим, что эту запись сделал Антон, который, подойдя к зеркалу, продемонстрировал на камеру, что Виктория даже его ударила и измазала кровью.
«Пьяный человек, который порезал руку. Смотрите, что она наделала..И это один пьяный человек..Еще и меня била..», - говорит на видео экс-участник «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18