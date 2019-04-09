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Эвелина Бледанс в кожаных штанах впечатлила внешнем видом поклонников

Знаменитая российская телеведущая Эвелина Бледанс впечатлила поклонников, опубликовав снимки, где позирует в кожаных штанах и туфлях на шпильке. «Стильный» эксперимент звезды получил множество положительных отзывов от фанатов.
Эвелина Бледанс в кожаных штанах впечатлила внешнем видом поклонников

Ведущая ток-шоу «Человек-невидимка» недавно отметила свое 50-летие, но не перестает удивлять многочисленных фолловеров яркими и стильными образами. Так, на днях в Instagram-аккаунте актрисы появилось несколько кадров. На фото звезда телевидения запечатлена в кожаных черных брюках, двухцветной блузке с декольте и туфлях на шпильке. Образ знаменитость решила дополнить широким ремнем, сделав акцент на талии.

В комментарии к фото Эвелина Бледанс отметила, что костюм будто специально пошили под красно-синие тона студии. Восхищенные пользователи поспешили оценить наряд кумира: «Ноги от ушей. Модель!», «Вам байка не хватает», «Редкое сочетание ума и красоты», «Как вам удается сохранить молодость? Вам как 25 лет)) Прекрасна!».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:38

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