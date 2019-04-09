На поверхности металлических астероидов могут извергаться железные вулканы - Ученые





Исследователи считают, что в процессе охлаждения металла объекты покрывались тонким слоем твердой материи. Затем через нее на поверхность просачивался жидкий металл и извергался в форме ферровулканов. Данный сценарий разработали планетологи изКалифорнийского университета. Профессор Фрэнсис Ниммо рассказал о загадочном составе металлических планет, который определяется с помощью изучения железных метеоритов. По этой причине он объединился со своим коллегой Якобом Абрахамсом. Вместе ученые разработали группу односложных моделей охлаждения и застывания астероидов.Как-то Абрахамс поделился своим предположением с коллегой о том, что на металлических астероидах извергаются вулканы. Фрэнсис Ниммо согласился с ученым, сообщив, что сам бы этого не заметил. В связи с этим, планетологи решили проверить данную теорию вместе со специалистами NASA. В 2022 году эксперты отправят зонд к металлическому астероиду под названием Психея. На его поверхности космонавты планируют отыскать признаки извержения ферровулканов в далёком прошлом.