Кроссовер Haval F7x выйдет на рынок 12 апреля





Новая модель создана на платформе Haval F7. Что интересно, габариты и отделка салона полностью идентичны. Различия только в применяемых материалах и в форме кузова. Для покупателей буду доступны два мотора для комплектации. Первый силовой агрегат объёмом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Второй двигатель объёмом 2 литра и мощностью 190 л.с. На обеих комплектациях будет установлена 7-диапазонная трансмиссия с двойным сцеплением. Будут доступны как полноприводные модели так и переднеприводные.Базовая комплектация оснащена современным мультимедийным комплексом с сенсорным экраном, климат-контролем, виртуальной приборной панелью, светодиодными задними фарами, электронным "джойстиком" КПП, кнопкой запуска двигателя.В топовую модель еще добавят: панорамную крышу, кожаный салон, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистента экстренного автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль.