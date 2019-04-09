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Кроссовер Haval F7x выйдет на рынок 12 апреля

Компания Great Wall объявила о дате старта продаж нового внедорожника-купе Haval F7x, стоимость которого составит миллион рублей. Автоновинку можно будет приобрести уже 12 апреля этого года.
Кроссовер Haval F7x выйдет на рынок 12 апреля

Новая модель создана на платформе Haval F7. Что интересно, габариты и отделка салона полностью идентичны. Различия только в применяемых материалах и в форме кузова. Для покупателей буду доступны два мотора для комплектации. Первый силовой агрегат объёмом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Второй двигатель объёмом 2 литра и мощностью 190 л.с. На обеих комплектациях будет установлена 7-диапазонная трансмиссия с двойным сцеплением. Будут доступны как полноприводные модели так и переднеприводные.

Базовая комплектация оснащена современным мультимедийным комплексом с сенсорным экраном, климат-контролем, виртуальной приборной панелью, светодиодными задними фарами, электронным "джойстиком" КПП, кнопкой запуска двигателя.

В топовую модель еще добавят: панорамную крышу, кожаный салон, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистента экстренного автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:46

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