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Житель Сочи превратил 50-летнюю «Волгу» в болид «Формулы-1»

Житель Сочи 7 лет занимался ремонтом своей 50-летней «Волги». Недавно он завершил все работы и теперь смело может сказать, что превратил старый советский автомобиль в болид «Формулы-1», способный разгоняться до 230 км/ч.
Житель Сочи превратил 50-летнюю «Волгу» в болид «Формулы-1»

Автолюбитель из Сочи рассказал журналистам, что первой его машиной была именно «Волга», подаренная отцом на 18-летие. С тех пор он уже успел сменить множество автомобилей, были и иностранные, но мыслями он всегда возвращался к подарку родителя. В один момент автолюбитель принял решение купить другую «Волгу» и переделать ее, сделать современной, надежной и мощной.

На это житель Сочи потратил 7 лет и более 20 первоначальных стоимостей этой «Волги». Теперь от советского автомобиля осталась только крыша и несколько более мелких деталей кузова, все остальное, включая салон и ходовую часть, пришлось менять. Теперь под капотом этого авто находится 2,5-литровый турбированный двигатель, генерирующий 360 «лошадок». Силовая установка позволяет 2-тонному автомобилю разгоняться до 230 км/ч. Владелец рассказывает, с такими характеристиками его «Волгу» можно сравнить с болидом «Формулы-1», поэтому соперничать с ней на трассе не могут даже дорогие иномарки.

Несмотря на достижение цели житель Сочи уже готов поставить для себе новую задачу. Он собирается переделать подобным образом другой известный советский автомобиль – «Победу».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:55

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