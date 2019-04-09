Житель Сочи превратил 50-летнюю «Волгу» в болид «Формулы-1»





Автолюбитель из Сочи рассказал журналистам, что первой его машиной была именно «Волга», подаренная отцом на 18-летие. С тех пор он уже успел сменить множество автомобилей, были и иностранные, но мыслями он всегда возвращался к подарку родителя. В один момент автолюбитель принял решение купить другую «Волгу» и переделать ее, сделать современной, надежной и мощной.На это житель Сочи потратил 7 лет и более 20 первоначальных стоимостей этой «Волги». Теперь от советского автомобиля осталась только крыша и несколько более мелких деталей кузова, все остальное, включая салон и ходовую часть, пришлось менять. Теперь под капотом этого авто находится 2,5-литровый турбированный двигатель, генерирующий 360 «лошадок». Силовая установка позволяет 2-тонному автомобилю разгоняться до 230 км/ч. Владелец рассказывает, с такими характеристиками его «Волгу» можно сравнить с болидом «Формулы-1», поэтому соперничать с ней на трассе не могут даже дорогие иномарки.Несмотря на достижение цели житель Сочи уже готов поставить для себе новую задачу. Он собирается переделать подобным образом другой известный советский автомобиль – «Победу».