Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь сделает ещё одну пластическую операцию





Несмотря на то, что пухлые щёки Дарьи Пынзарь стали её своеобразной фишкой, звезда скандальной телестройки «Дом-2» заявила, что сделает ещё одну пластическую операцию. Уже 18 апреля, как сообщила сама экс-участница проекта, ей удалят жировые отложения в области щёк, после чего она смело сможет хвастаться выразительными скулами.Не так давно Дарья Пынзарь уже задумывалась над такой операцией, но тогда отговорить её от очередной пластики смог супруг Сергей Пынзарь. Мужчина убедил возлюбленную, что пухлые щёки выглядят очень мило и привлекательно, но теперь бывшая участница «Дома-2» настроена на пластику более решительно. Ранее блогерша уже увеличила себе губы и и подтянула грудь, которая потеряла форму после родов.