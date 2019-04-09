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Ученые: Обнаружены следы древнейших форм жизни возрастом 3,7 млн лет

Британские исследователи обнаружили следы древнейших форм жизни, существовавшие порядка 3,7 миллиона лет назад. Ученые считают, что эти результаты помогут получить больше информации о происхождении пород Солнечной системы.
Ученые: Обнаружены следы древнейших форм жизни возрастом 3,7 млн лет

Авторы проекта провели многочисленные исследования с остатками древнейшей жизни, которые подверглись существенным изменениям за миллиарды лет. Были обнаружены различные породы с органическими материалами, которые превращаются в углерод, основу которого составляет минеральный графит.

Это не единичная находка, образцы были взяты на территории Китая, Канады, Индии, США и Гренландии в количестве 10 штук. Эксперты высказали предположение о существовании биосигнатур, которые с течением времени превратились в кристаллы и апатит, а из них в свою очередь состоят зубы и кости древнейших жителей Земли.

Ученым давно известно, что всё живое на Земле существует благодаря углероду. Этот элемент может преобразовываться в апатит, карбонат, нефть и другие вещества. При дальнейшем преобразовании он превращается в графит, который находят в слоях осадочной породы. Были изучены образцы самых древних форм докембрийского периода. Исследование стало возможным благодаря современному оборудованию с использованием новых технологий для поиска ключевых молекул и углеродных изотопов.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:25

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