Ученые: Обнаружены следы древнейших форм жизни возрастом 3,7 млн лет





Авторы проекта провели многочисленные исследования с остатками древнейшей жизни, которые подверглись существенным изменениям за миллиарды лет. Были обнаружены различные породы с органическими материалами, которые превращаются в углерод, основу которого составляет минеральный графит.Это не единичная находка, образцы были взяты на территории Китая, Канады, Индии, США и Гренландии в количестве 10 штук. Эксперты высказали предположение о существовании биосигнатур, которые с течением времени превратились в кристаллы и апатит, а из них в свою очередь состоят зубы и кости древнейших жителей Земли.Ученым давно известно, что всё живое на Земле существует благодаря углероду. Этот элемент может преобразовываться в апатит, карбонат, нефть и другие вещества. При дальнейшем преобразовании он превращается в графит, который находят в слоях осадочной породы. Были изучены образцы самых древних форм докембрийского периода. Исследование стало возможным благодаря современному оборудованию с использованием новых технологий для поиска ключевых молекул и углеродных изотопов.