Звезда «Дом-2» Егор Холявин довел себя до анорексии

«А может оставить все как есть? Помогите #анорексия», - написал Холявин.

«В моем случае есть риск развития анорексии», - рассказывал 3 месяца назад бывший участник «Дома-2».

Звезда «Дома-2», который так стремился получить звание «Российский Кен», вышел на связь. Не секрет, что три месяца назад Егор неожиданно в очередной раз пропал с радаров, что очень перепугало его поклонников.Впрочем, вчера Холявин поспешил успокоить фанатов, но своим свежим блогом лишь вызвал новую волну обсуждений. А все из-за того, что в своем новом посте Егор признался, что «исхудал совсем» и сейчас думает на тему того, как набрать вес.Бывший герой «Дома-2» поинтересовался у интернет-пользователей, где существует та «золотая середина», ведь ему сложно самостоятельно в этом разобраться.Как бы то ни было, но фолловеров удивил тот факт, что Егор все-таки признался в том, что заболел анорексией. Ведь молодой человек до последнего утверждал, что имеет проблемы с лишним весом.Более того, читатели вспомнили, как еще несколько месяцев назад Холявин жаловался на то, что не может набрать вес. Тогда Егор рассказал историю, что когда служил в армии, весил 56 килограмм, из-за чего то и дело терял сознание и чуть не лишился водительских прав.К слову, сейчас преданные фанаты Холявина один за другим советуют своему кумиру как можно быстрее обратиться за помощью к специалистам.