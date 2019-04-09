Актриса Елена Захарова провела Всероссийский бал кадетов

Об этом Елена Захарова рассказала на своей странице в Instagram. Актрису, сыгравшую в сериале «Кадетство», пригласили провести очередной Всероссийский бал кадетов, и она не могла отказаться от такого предложения. Для этого мероприятия 43-летняя артистка выбрала длинное платье-бюстер в пол с оголенными плечами и цветом фуксии. Собравшихся она поздравила с праздником Благовещения и отметила, что для нее честь проводить такой бал «Во Славу Отечества». Свое вступительное слово звезда решила сопроводить стихотворением Сергея Есенина, которое она и зачитала собравшимся.Поклонникам Елены Захаровой понравился выбор платья и общий внешний вид знаменитости. Они отметили ее женственный и изящный образ, а также трогательную и искреннюю речь, посвященную кадетам, родине и празднику Благовещения. Многие из них уверены, такие мероприятия должны становиться событиями государственного масштаба, так как позволят молодежи наблюдать и приобщаться к ценностям, передающимися новым поколениям. Они пожелали актрисе успехов в ее профессиональной деятельности и попросили чаще публиковать обновления в Instagram.