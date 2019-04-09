АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева впервые побывала на Бали

Отечественная артистка Илана Юрьева впервые с семьей побывала на Бали. Звезда «Уральских пельменей» в восторге от отдыха на острове в Малайском архипелаге, который называет сказочным и энергетически сильным местом.
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева впервые побывала на Бали

Знаменитость часто радует поклонников яркими снимками. Недавно Илана Юрьева опубликовала в Instagram фото с отдыха на Бали. В комментарии артистка призналась фолловерам, что ей с семьей удалось побывать на побережье Нуса-Дуа, где находятся роскошные пятизвездочные отели. По словам звезды, ее 4-летняя дочь Диана могла самостоятельно купаться в одной из мелких лагун, а она с супругом Дмитрием занимались серфингом. «Небольшие волны мы с мужем «оседлали!», - хвастается Юрьева.

Артистка вместе с мужем также ловила рыбу в открытом океане, которую раньше видела лишь в океанариумах. Илана Юрьева не могла не посетить знаменитые водопады со «священной», по местным верованиям, водой. Юмористка призналась, что к рисовым полям, о которых она мечтала, добраться не получилось, так как они оказались очень далеко.

Поклонники принялись активно обсуждать путешествие кумира, оставляя в комментариях самые различные комплименты: «Какая красивая», «Сладенькая», «Бесподобная».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джастин Бибер посвятил своей жене Хейли
Валерий Блюменкранц опять подставил
Мадонна выступит на «Евровидении» со
Звезда «Дом-2» Римма Пенджиева была
Неизвестный науке вирус заставляет амеб
На поверхности металлических астероидов
От пощечины Саши Черно у Иосифа
Житель Сочи превратил 50-летнюю «Волгу»
Кроссовер Haval F7x выйдет на рынок 12
Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2»
Эвелина Бледанс в кожаных штанах
Тата Абрамсон сильно изменилась из-за
Ученые: Обнаружены следы древнейших
Виктория Романец в залитой кровью
Актриса Елена Захарова провела
«Вице-мисс Планеты 2015» Наталья
Звезда «Уральских пельменей» Илана
Mitsubishi покажет на Шанхайском
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь сделает
У живущих возле дорог беременных женщин
Звезда «Дом-2» Егор Холявин довел себя
Галина Боб рассказала о смене своего
Вера Брежнева рассказала о дуэте с
Несколько интересных лайфхаков для
Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова
Похожие на Оумуамуа космические объекты
В Китае тигровая акула напала на
«Жуткий мандраж»: Регина Тодоренко
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина:
Елена Валюшкина рассказала о причине ее
Просмотреть все новости