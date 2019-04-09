Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева впервые побывала на Бали

Знаменитость часто радует поклонников яркими снимками. Недавно Илана Юрьева опубликовала в Instagram фото с отдыха на Бали. В комментарии артистка призналась фолловерам, что ей с семьей удалось побывать на побережье Нуса-Дуа, где находятся роскошные пятизвездочные отели. По словам звезды, ее 4-летняя дочь Диана могла самостоятельно купаться в одной из мелких лагун, а она с супругом Дмитрием занимались серфингом. «Небольшие волны мы с мужем «оседлали!», - хвастается Юрьева.Артистка вместе с мужем также ловила рыбу в открытом океане, которую раньше видела лишь в океанариумах. Илана Юрьева не могла не посетить знаменитые водопады со «священной», по местным верованиям, водой. Юмористка призналась, что к рисовым полям, о которых она мечтала, добраться не получилось, так как они оказались очень далеко.Поклонники принялись активно обсуждать путешествие кумира, оставляя в комментариях самые различные комплименты: «Какая красивая», «Сладенькая», «Бесподобная».