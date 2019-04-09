У живущих возле дорог беременных женщин рождаются дети с задержкой развития - Ученые





Американские исследователи выяснили, что беременные женщины, которые живут поблизости основных дорог, часто рождают малышей с задержкой развития. То же касается и детей, проживающих в грязной окружающей среде первые несколько лет своей жизни. Исследование показало, что еще в утробе матери ребенок страдал от того, что она проживала возле промышленных организаций и дышала загрязнённым воздухом. В дальнейшей жизни такие дети плохо учились и не могли решать сложные проблемы.В эксперименте приняли участие 6000 добровольцев от 8 месяцев до 3-х лет. Каждые 4-6 месяцев дети выполняли задания разной сложности. Раз в 4 недели тест меняли. Результаты эксперимента показали, что чем ближе мама с ребенком проживают рядом с дорогами, тем выше опасность задержки развития была у малыша.