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Mitsubishi покажет на Шанхайском автосалоне преемника Outlander

Компания Mitsubishi официально подтвердила выход нового концепта Engelberg Tourer, который будет приемником известного Outlander. Премьера новинки состоится в этом месяце на Шанхайском автосалоне.
Mitsubishi покажет на Шанхайском автосалоне преемника Outlander

Выход серийной модели планируется уже в следующем году. Разработчики уверяют, что авто будет создано на базе концепткара. Также имеется информация, что новый Nissan X-Trail будет иметь ту же платформу.

Размеры новинки такие же, как и у Outlander. Модель будет оснащена встроенным багажником на крыше. Нестандартная двухуровневая оптика и массивная радиаторная решетка придают автомобилю впечатляющий вид. Салон автомобиля рассчитан на 7 человек. На передней панели установлено несколько тачскринов, которые облегчат управление функциями автомобиля. Ещё одна сенсорная панель установлена на центральной консоли. Движение автомобиля обеспечивает гибридная установка на базе 2,4 литрового «атмосферника» и двух электромоторов. Согласно заявлению производителя, запаса хода на электротяге хватит на 50-70 километров. При полном баке и заряженной батареи авто сможет проехать до 800 километров. Цена на эту модель пока неизвестна.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:05

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