В Китае тигровая акула напала на дайвера-новичка и прокусила ей голову
В провинции Ляонин, северо-восток Китая, дайвер-новичок стала жертвой нападения тигровой акулы. Морской хищник набросился на девушку, проходившую обучающие курсы в развлекательном центре, и прокусил ей голову.
Инцидент произошел 5 апреля. Именно в этот день дайвер-новичок пришла на первое занятие обучающего курса в один из развлекательных центров города. В этом заведении есть специальный бассейн, наполненный тигровыми акулами, обычно не представляющими для человека никакой опасности, ибо они редко нападают на людей. Несмотря на это, девушке не повезло, и один морской хищник решил наброситься на нее. Он укусил дайвера-новичка за голову, но сотрудники заведения смогли освободить пострадавшую. Ее сразу отправили в больницу.
Там девушке наложили более 70 швов на голову, а вся операция продолжалась больше 4 часов. Представители дайвинг-центра уже заявили о том, что возьмут на себя все расходы, связанные с лечением пострадавшей, а также готовы бесплатно предоставить ей полный курс обучения, когда она поправится. Сейчас медики оценивают состояние девушки как стабильное.
Пользователи Сети очень сильно удивилась этому инциденту, имевшему шансы стать смертельным. Они не понимают, почему в китайских торговых центрах существуют специальные бассейны с тигровыми акулами, а также зачем в них проходит обучение дайверов-новичков. Многих из них удивила информация о том, что этих морских хищников принято считать дружелюбными к человеку.
Инцидент произошел 5 апреля. Именно в этот день дайвер-новичок пришла на первое занятие обучающего курса в один из развлекательных центров города. В этом заведении есть специальный бассейн, наполненный тигровыми акулами, обычно не представляющими для человека никакой опасности, ибо они редко нападают на людей. Несмотря на это, девушке не повезло, и один морской хищник решил наброситься на нее. Он укусил дайвера-новичка за голову, но сотрудники заведения смогли освободить пострадавшую. Ее сразу отправили в больницу.
Там девушке наложили более 70 швов на голову, а вся операция продолжалась больше 4 часов. Представители дайвинг-центра уже заявили о том, что возьмут на себя все расходы, связанные с лечением пострадавшей, а также готовы бесплатно предоставить ей полный курс обучения, когда она поправится. Сейчас медики оценивают состояние девушки как стабильное.
Пользователи Сети очень сильно удивилась этому инциденту, имевшему шансы стать смертельным. Они не понимают, почему в китайских торговых центрах существуют специальные бассейны с тигровыми акулами, а также зачем в них проходит обучение дайверов-новичков. Многих из них удивила информация о том, что этих морских хищников принято считать дружелюбными к человеку.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:27