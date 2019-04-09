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Галина Боб рассказала о смене своего имиджа

Галина Боб решила провести эксперимент со своей внешностью. Она перекрасила волосы в светлый тон, рассказав поклонникам о смене своего имиджа в Instagram.
Галина Боб рассказала о смене своего имиджа

Актриса исполнила одну из ролей в сериале «Деффчонки». Зрителям этого сериала она запомнилась как Маша, старшая из сестер Бобылкиных - рыжая романтичная мечтательница. Галина Боб немало удивила поклонников, представ в новом образе – теперь она стала блондинкой. Сперва фанаты решили, что это, как обычно бывает с девушками, затянувшееся посещение парикмахера – когда ты приходишь подровнять стрижку, а выходишь с новой прической и другим цветом волос. Но актриса опровергла это предположение и рассказала, что давно собиралась изменить имидж.

Поклонники восприняли эти изменения по-разному. Некоторые выступили против перемен, писали, что она потеряла свою «изюминку». Но основная часть подписчиков все же поддержала звезду в ее стремлении к перевоплощению. Звезда отмечает, что поставила своеобразный рекорд в посещении салона красоты. Она провела там 11 часов. Галина Боб пишет, что очень любила свой прежний цвет волос, но «что-то пошло не так». Она долго настраивалась и готовилась к переменам, а потом в одночасье решила, что если не понравится светлый, то вернется к рыжему, и поспешила в салон.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:55

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