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Вера Брежнева рассказала о дуэте с Еленой Север и клипе на песню «Зла не держи»

Известная исполнительница Вера Брежнева рассказала о том, почему решилась на дуэт с коллегой Еленой Север. Артистка поделилась с поклонниками отрывком нового клипа на совместную песню «Зла не держи».
Вера Брежнева рассказала о дуэте с Еленой Север и клипе на песню «Зла не держи»

В прошлом Вера Брежнева заявляла о том, что отказывается от дуэтов и вводит на них собственный мораторий. Певица устала от постоянных совместных песен и решила поработать исключительно сольно, выпустить несколько самостоятельных синглов, и только потом вернутся к работе с коллегами. Несмотря на это в 2018 году на премии «Золотой граммофон» она вместе с Еленой Север представила песню «Зла не держи», которая сразу понравилась поклонникам певиц. Композиция с первых дней заняла лидирующие строчки в отечественных хит-парадах, а фанаты постоянно интересовались, когда им стоит ожидать клип.

Совсем недавно Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовал небольшую часть долгожданного видео на песню «Зла не держи». Артистка рассказала, что ради этой композиции нарушила свой объявленный мораторий и совершенно не жалеет об этом. На этот шаг звезда пошла из-за красоты песни и посыла, ведь он нашел отклик в ее душе. Певица осталась довольна работой с Еленой Север и заверила поклонников, что клип «Зла не держи» появится в ближайшее время. Она пообещала фанатам красивую съемку, а также множество волков и коней. Режиссером выступал эстонец Хендрик Маасик.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:46

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