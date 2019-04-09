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Несколько интересных лайфхаков для начинающих автомобилистов

Начинающие автомобилисты не всегда знают все особенности своего автомобиля. В этой статье будет перечислено несколько полезных лайфхаков, которые помогут комфортнее проводить время в авто.
Несколько интересных лайфхаков для начинающих автомобилистов

У владельцев новых автомобилей бывают случаи, когда они забывают, с какой стороны расположен бензобак. В такой ситуации необходимо посмотреть на датчик топлива. Под ним стрелочка укажет сторону крышки бака.

Солнечный козырек – очень полезная вещь. Кроме своей основной функции, он выполняет еще массу полезных дел. В нем можно хранить документы, повесить на него очки, или установить внутри зеркало. Однако не всем известно, что в большинстве автомобилей можно отсоединить правое крепление козырька и повернуть его к боковому стеклу. Это поможет защитить глаза от солнечного света со стороны.

В каждом транспортном средстве с функцией ESP есть кнопка его отключения. Это может быть полезно на бездорожье. При выезде на ухабистую местность нужно просто отключить эту опцию, и проехать по ней будет проще.

Часто бывает, что новый автовладелец ищет кнопку обогрева зеркал и не может её найти. Не стоит напрягаться зря. Функция обогрева зеркал включается вместе с прогревом заднего стекла. И за это отвечает одна кнопка.

К сожалению, эта опция доступна далеко не на всех автомобилях. Однако рассказать о ней стоит. Некоторые сигнализации могут открывать все окна автомобиля, если зажать кнопку открытия дверей на несколько секунд. Эта функция будет весьма полезна в летные жаркие дни, когда необходимо проветрить автомобиль.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:39

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