Несколько интересных лайфхаков для начинающих автомобилистов





У владельцев новых автомобилей бывают случаи, когда они забывают, с какой стороны расположен бензобак. В такой ситуации необходимо посмотреть на датчик топлива. Под ним стрелочка укажет сторону крышки бака.Солнечный козырек – очень полезная вещь. Кроме своей основной функции, он выполняет еще массу полезных дел. В нем можно хранить документы, повесить на него очки, или установить внутри зеркало. Однако не всем известно, что в большинстве автомобилей можно отсоединить правое крепление козырька и повернуть его к боковому стеклу. Это поможет защитить глаза от солнечного света со стороны.В каждом транспортном средстве с функцией ESP есть кнопка его отключения. Это может быть полезно на бездорожье. При выезде на ухабистую местность нужно просто отключить эту опцию, и проехать по ней будет проще.Часто бывает, что новый автовладелец ищет кнопку обогрева зеркал и не может её найти. Не стоит напрягаться зря. Функция обогрева зеркал включается вместе с прогревом заднего стекла. И за это отвечает одна кнопка.К сожалению, эта опция доступна далеко не на всех автомобилях. Однако рассказать о ней стоит. Некоторые сигнализации могут открывать все окна автомобиля, если зажать кнопку открытия дверей на несколько секунд. Эта функция будет весьма полезна в летные жаркие дни, когда необходимо проветрить автомобиль.