Похожие на Оумуамуа космические объекты могут ускорить формирование экзопланет - Ученые





Авторы исследования сообщают, что загадочный астероид Оумуамуа, имеющий форму сигары, может стать центром формирования экзопланет. Это пока что первый и единственный объект галактики, который наблюдается в Солнечной системе. В научной работе говорится о том, что такие небесные тела, путешествующие по Вселенной, очень полезны для планет. Они могут помочь им образовываться быстрее в системе звездных объектов, чем это происходило бы без их помощи. Журнал Astrophysical Journal Letters опубликовал работу ученых.Исследователь Сюзанна Пфальцнер рассказала, что рост небесных тел из "зерен" космической пыли должен происходить медленно, но многолетние наблюдения не подтвердили эту теорию. Присутствие таких 100-метровых объектов, как Оумуамуа, сильно ускорит процесс образования планет. Ученые обнаружили данный астероид в Солнечной системе в 2017 году.