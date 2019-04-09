Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина: «У нас с Юлией Волковой были разные взгляды на рабочий процесс и будущее»
Экс-солистка популярной в начале 2000-х группы «Тату» Лена Катина прокомментировала слухи относительно распада коллектива. По словам певицы, у нее и Юлии Волковой были разные взгляды на рабочий процесс и будущее, что в итоге привело к закрытию проекта.
В этом году будет ровно 10 лет с того момента, как группа «Тату» распалась. Несмотря на это, уже долгие годы не утихают споры относительно того, что послужило причиной конфликтов между Леной Катиной и Юлией Волковой, что в итоге и привели к закрытию проекта. Согласно разным версиям причинами были: конфликты менеджеров и руководителей коллектива, личная вражда между солистками, наличие непримиримых разногласий и даже пиар-компания.
Лена Катина отмечает, она знает о всех этих слухах, но все куда проще. У экс-солисток группы «Тату» были серьезные разногласия и совершенно разные взгляды на рабочий процесс, а также будущее коллектива. Певица отмечает, что это было основной причиной и других искать не стоит, ибо их не существует. Она отметила, что сейчас не поддерживает никакого контакта с бывшей коллегой Юлией Волковой: «А контакта между нами нет».
Экс-солистка «Тату» также прокомментировала неожиданный российский и мировой успех группы. По мнению Лены Катиной: «Просто тогда все звезды сошлись в нашу пользу». Она отметила грамотную работу менеджмента, актуальные и хорошие песни, а также профессиональную команду.
В этом году будет ровно 10 лет с того момента, как группа «Тату» распалась. Несмотря на это, уже долгие годы не утихают споры относительно того, что послужило причиной конфликтов между Леной Катиной и Юлией Волковой, что в итоге и привели к закрытию проекта. Согласно разным версиям причинами были: конфликты менеджеров и руководителей коллектива, личная вражда между солистками, наличие непримиримых разногласий и даже пиар-компания.
Лена Катина отмечает, она знает о всех этих слухах, но все куда проще. У экс-солисток группы «Тату» были серьезные разногласия и совершенно разные взгляды на рабочий процесс, а также будущее коллектива. Певица отмечает, что это было основной причиной и других искать не стоит, ибо их не существует. Она отметила, что сейчас не поддерживает никакого контакта с бывшей коллегой Юлией Волковой: «А контакта между нами нет».
Экс-солистка «Тату» также прокомментировала неожиданный российский и мировой успех группы. По мнению Лены Катиной: «Просто тогда все звезды сошлись в нашу пользу». Она отметила грамотную работу менеджмента, актуальные и хорошие песни, а также профессиональную команду.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:16