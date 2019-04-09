Volkswagen презентовал обновленный фургон Transporter T6.1
Volkswagen представил обновленную версию фургона Transporter T6.1, в котором имеется ряд технологических апгрейдов. В числе улучшений особенный механизм маневрирования с прицепом.
Ресталинговый фургон можно узнать по зауженным фарам, измененной решетке радиатора и новым бамперам. В салоне Volkswagen Transporter можно увидеть новые кресла, розетку на 230 вт и мультимедийную систему с тачскрином, также можно отметить электромеханический усилитель руля и другие полезные функции фургона.
Под капотом нового транспортного средства находятся три дизельных мотора по два литра с мощностью до 199 лошадиных сил и полноприводной системой. Также немецкий производитель выпустил и электрическую версию машины, которая на одном заряде способна проехать до 400 километров. Дебют Volkswagen Transporter T6.1 состоится на автофоруме в Мюнхене, а старт продаж запланирован на осень.
Ресталинговый фургон можно узнать по зауженным фарам, измененной решетке радиатора и новым бамперам. В салоне Volkswagen Transporter можно увидеть новые кресла, розетку на 230 вт и мультимедийную систему с тачскрином, также можно отметить электромеханический усилитель руля и другие полезные функции фургона.
Под капотом нового транспортного средства находятся три дизельных мотора по два литра с мощностью до 199 лошадиных сил и полноприводной системой. Также немецкий производитель выпустил и электрическую версию машины, которая на одном заряде способна проехать до 400 километров. Дебют Volkswagen Transporter T6.1 состоится на автофоруме в Мюнхене, а старт продаж запланирован на осень.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:04