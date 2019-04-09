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Наргиз опубликовала архивное фото с белокурыми волосами

Известная исполнительница Наргиз порадовала своих поклонников и опубликовала в Instagram очередное архивное фото. На нем певице всего 18 лет, а на ее голове красуются длинные белокурые волосы.
Наргиз опубликовала архивное фото с белокурыми волосами

Наргиз недавно уже публиковала некоторые архивные снимки из своей коллекции. Исполнительница показала подписчикам в Instagram фотографию, на которой ей 37 лет. Уже тогда артистка была похожа на себя сегодняшнюю за одним исключением – ее голова не была побрита налысо. Тогда будущая подопечная Максима Фадеева имела длинные черные волосы, спускающиеся прямо до талии.

В этот раз Наргиз решила показать поклонникам еще более старый снимок. Его она подписала: «Когда мне было 18 лет». На нем запечатлена молодая девушка с распущенными длинными белокурыми волосами. На этом снимке действительно сложно разглядеть популярную сегодня артистку, ведь за 30 лет внешность звезды претерпела серьезные изменения. Тогда у нее не было татуировок и пирсинга, только сережки в ушах, а прическа была самая обычная.

Поклонники Наргиз очень обрадовались появлению такого архивного фото. Они отметили, за эти 30 лет слишком многое изменилось во внешнем виде артистки, поэтому сложно сказать, какой стиль ей больше к лицу. Несмотря на это, некоторые из них начали спорить на эту тему, но прийти к согласию им не удалось.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00

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