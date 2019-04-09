Елена Валюшкина рассказала о причине ее вынужденного 11-летнего перерыва в карьере





Валюшкина сыграла в «Формуле любви» одну из главных ролей – прекрасную Марию. Фильм полюбился зрителю и актриса надеялась получить еще какую-нибудь роль. Но предложений от режиссёров не поступало.В программе «Кино в деталях» на канале СТС звезда рассказала, почему зрители долгое время не видели ее ни в одной ленте. Оказалось, что ее первый муж Леонид Фомин решил выступить в роли ее агента. Он побоялся, что слава захлестнет супругу с головой, потому на все предложения режиссеров отвечал отказом. Следует отметить, что Леонид Фомин – педагог Щукинского училища, потому в кино-кругах был человеком уважаемым, с его мнением считались.Елена Валюшкина о своей востребованности не подозревала и о том, что она была, узнала уже после развода. «Было очень много предложений, обидно», - признается актриса.Сейчас артистка не держит зла на своего супруга, а наоборот, вспоминает о нем, как о мудром наставнике, который многое сделал для ее становления на сцене, как профессионала. Но все же она призналась, что испытывает страшные ощущения от того, что муж распорядился её судьбой.