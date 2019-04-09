Toyota запатентовала встроенную мойку кузова для пикапов





Вода для очистки будет подаваться через горловину, которая расположена рядом с крышкой бензобака. Также имеется специальный переходник, позволяющий подключать шланги со сжатым воздухом. Это позволит увеличить давление и улучшить чистку кузова.В схеме патента предусмотрено два варианта конструкции: с обычными и выдвижными форсунками. Дополнительно могут быть установлены таймер и датчики, которые позволят проводить очистку автоматически. Когда выйдет новая технология - неизвестно. Представители автопроизводителя не уточняют, будет ли применено ноу-хау в серийных автомобилях