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Toyota запатентовала встроенную мойку кузова для пикапов

Компанией Toyota был запатентован встроенный механизм мойки кузова для пикапов, который будет осуществлять чистку грузового отсека. Патент зарегистрировало Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Toyota запатентовала встроенную мойку кузова для пикапов

Вода для очистки будет подаваться через горловину, которая расположена рядом с крышкой бензобака. Также имеется специальный переходник, позволяющий подключать шланги со сжатым воздухом. Это позволит увеличить давление и улучшить чистку кузова.

В схеме патента предусмотрено два варианта конструкции: с обычными и выдвижными форсунками. Дополнительно могут быть установлены таймер и датчики, которые позволят проводить очистку автоматически. Когда выйдет новая технология - неизвестно. Представители автопроизводителя не уточняют, будет ли применено ноу-хау в серийных автомобилях



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:55

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