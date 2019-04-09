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Ученые: Поэма «Беовульф» была написана одним автором

Американские ученые после проведенных исследований сделали новое открытие. Они выяснили, что поэма “Беовульф”, являющаяся историческим наследием англосаксонского эпоса, была написана одним автором.
Ученые: Поэма «Беовульф» была написана одним автором

“Беовульф” - один из известнейших эпосов, написанный на древнеанглийском языке. Поэма ведет повествование о герое, который спас жителей Дании от чудовища Гренделя, а затем победил дракона. Над авторством поэмы между филологами велись споры долгие годы. Одни говорили, что текст написали несколько человек, а другие уверяли, что автор лишь один.

В нынешнее время ученые утверждают, что “Беовульф” объединяет 2 совершенно разных повествования. Первое из них — это победа над Гренделем, а второе - поединок с драконом. В связи с этим американские ученые решили проанализировать текст с помощью компьютера, чтобы определить правдивую теорию. Профессор литературы Леонард Найдорф сообщил, что исследователи прибегли к “сложным вычислительным методам” определения авторства. Результаты компьютерного анализа показали, что автором данного эпоса является один человек. Его имя до сих пор неизвестно.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:48

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