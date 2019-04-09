«Прощая, братик»: Стас Пьеха рассказал о потере близкого друга

Стас Пьеха опубликовал совместный снимок с Алексеем, так его звали. Известный исполнитель был немногословен и описал эту ситуацию коротко: «Прощай, братик». Причины раннего ухода близкого друга из жизни артист называть не стал. Практически сразу эту новость прокомментировал прославленный продюсер Иосиф Пригожин. Муж Валерии написал: «Он же молодой». Чуть позже на это сообщение ответил и сам Стас Пьеха: «41 год. Сложно поверить».Поклонники артиста уверены, что ему сейчас тяжело, поэтому пожелали силы духа и терпения. Они отмечают, в таких ситуациях помогает дружеская компания и близкие люди, готовые подставить плечо и помочь в сложных моментах жизни. Подписчики пожелали артисту крепкого здоровья. Некоторые из них решили поделиться собственными историями, связанными с потерей близких друзей.Напомним, совсем недавно Стас Пьеха рассказал о том, что в юности он попал в дурную компанию и это могло плохо для него закончится. Его спасла бабушка – Эдита Пьеха, настоявшая на переезде внука из Санкт-Петербурга в Москву. Там будущий артист наладил свою жизнь и стал участником "Фабрики звезд", что и дало серьезный стартовый толчок для его музыкальной карьеры.