В России появилась в продаже спецверсия Range Rover Velar
В РФ начались продажи лимитированной партии Range Rover Velar от Jaguar в специальной версии BASE. Приобрести автомобиль можно по цене в 3,8 миллиона рублей.
Новинка примечательна черной контрастной крышей и опциями, которые очень популярны в России. Под капотом Range Rover Velar находится двухлитровый агрегат с отдачей в 250 лошадиных сил, также имеется версия с дизельным мотором аналогичной емкости и 180-й силовой установкой.
Автомобиль порадует функциями обогрева руля, передних кресел и лобового стекла, возможностью включать прогрев на расстоянии, датчиком парковки, камерой заднего вида, удержанием полосы, мониторингом усталости водителя и другими.
Новинка примечательна черной контрастной крышей и опциями, которые очень популярны в России. Под капотом Range Rover Velar находится двухлитровый агрегат с отдачей в 250 лошадиных сил, также имеется версия с дизельным мотором аналогичной емкости и 180-й силовой установкой.
Автомобиль порадует функциями обогрева руля, передних кресел и лобового стекла, возможностью включать прогрев на расстоянии, датчиком парковки, камерой заднего вида, удержанием полосы, мониторингом усталости водителя и другими.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:25