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«Это тайна двух людей»: Тилль Линдеманн не захотел комментировать отношения со Светланой Лободой

Лидеру немецкой рок-группы «Rammstein» Тиллю Линдеманну и Светлане Лободе уже не первый год приписывают тайные отношения, результатом которых стала дочь певицы Тильда. Сам музыкант отказался комментировать эти слухи и заявил: «Это тайна двух людей».
«Это тайна двух людей»: Тилль Линдеманн не захотел комментировать отношения со Светланой Лободой

Потенциальные отношения между Тиллем Линдеманном и Светланой Лободой уже давно не дают покоя многим поклонникам этих звезд. Следует отметить, что именно украинская исполнительница первой начала «подливать масло в огонь». Незадолго до рождения дочери она сделал несколько намеков, которые можно интерпретировать так, будто отцом ребенка является именно вокалист легендарной рок-группы «Rammstein», но потом все стало еще интересней. Артистка назвала свою дочь Тильдой, что только укрепило мнение фанатов в связи между музыкантами. При этом многие были уверены в том, что это чистый пиар, и ничего более.

Недавно российские журналисты решили напрямую спросить у Тилля Линдеманна относительно отношений со Светланой Лободой, но его ответ только добавил неопределенности. Рок-музыкант заявил, что не будет комментировать слухи, потому что: «Это тайна двух людей». После этого вокалист «Rammstein» добавил еще одну неоднозначную фразу: «Могу сказать, что с удовольствием просыпаюсь в Москве».
«Это тайна двух людей»: Тилль Линдеманн не захотел комментировать отношения со Светланой Лободой

Напомним, пару дней назад Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала картинку в стиле нового клипа немецкой рок-группы на песню «Deutschland», чем вызвала очередную волну обсуждения уже избитой темы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:16

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