АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

В России с начала XXI века число браков достигло минимума

В России с начала XXI века число браков достигло минимума. Специалисты РАНХиГС сообщили о результатах проведенных исследований.
В России с начала XXI века число браков достигло минимума

Эксперты провели исследование и выяснили, что в 2018 году в России число заключений брачных союзов стало значительно ниже. Цифра снизилась на 12,7% в отличие от прошлого года. В 2017 церемонию бракосочетания провели 1,05 раз.
По статистике, коэффициент браков на 1 000 человек в 2018 составляет 6,2. Год назад цифра была 7,2. С 2000 года сумма браков и общий коэффициент снизился до минимума. На тот момент он составлял тоже 6,2. Исследователь Рамиля Хасанова сообщает, что показатель сильно зависит от возраста населения. Эксперт рассказала, что сегодня женятся люди, родившиеся в 90-е годы. По этой причине коэффициент уменьшается.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сбербанк назвал семь правил денежной
В России с начала XXI века число браков
Алла Пугачева не приехала на
Microsoft презентовала новую версию
Коллеги озвучили главный секрет Алексея
Игорь Николаев поделился с поклонниками
Яна Рудковская с сыном побывали на дне
Съемочная группа телеканала Discovery
В Благовещенске бурый медведь напал на
Фото обнаженной Светланы Лободы в
Уфолог рассмотрел на фото астероида
Новое обновление Android испортило
В Таиланде обнаружены захоронения и
Астрономы открыли экзопланету с массой,
Сон на спине во время беременности в 3
Американские ученые сообщили о главных
Дилеры Mitsubishi и Jeep в России
Беспроводные наушники Nubia Pods
Обновленный хэтчбек Tata Tiago скоро
Ростех планирует создать 3D-принтер для
Современные дети страдают болезнями
Егор Кончаловский показал
«Как девчонка»: Поклонники
Телеканал «ЧЕ!» собирается разоблачать
Вдова Николая Прокоповича из
Сербская актриса Надя Регин скончалась
Volkswagen представил лимитированный
Сын Барановской и Аршавина вышел на
В Калининграде местный житель нашел
Молодой любовник 55-летней Натальи
Просмотреть все новости