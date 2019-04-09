В России с начала XXI века число браков достигло минимума





Эксперты провели исследование и выяснили, что в 2018 году в России число заключений брачных союзов стало значительно ниже. Цифра снизилась на 12,7% в отличие от прошлого года. В 2017 церемонию бракосочетания провели 1,05 раз.По статистике, коэффициент браков на 1 000 человек в 2018 составляет 6,2. Год назад цифра была 7,2. С 2000 года сумма браков и общий коэффициент снизился до минимума. На тот момент он составлял тоже 6,2. Исследователь Рамиля Хасанова сообщает, что показатель сильно зависит от возраста населения. Эксперт рассказала, что сегодня женятся люди, родившиеся в 90-е годы. По этой причине коэффициент уменьшается.