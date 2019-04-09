Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд
Алла Пугачева не приехала на недавний концерт звезд, организованный в честь прославленной артистки. Вместо Примадонны на мероприятии выступил ее муж Максим Галкин, исполнивший один из главных хитов певицы – «Арлекино».
Об этом стало известно из небольшой видеозаписи, появившейся в Сети. На ней видно, как один из главных хитов Аллы Пугачевой, песню «Арлекино», исполняет не сама артистка, а ее супруг Максим Галкин. Присутствующим удалось записать небольшой фрагмент выступления, на котором шоумен исполняет ту часть композиции, где он начинает громко смеяться. Поклонники Примадонны сразу сделали вывод о том, что сама певица не посетила это мероприятие.
Они уверены, Алла Пугачева тратит все свое время на подготовку к масштабному юбилейному концерту «Алла Пугачева. P.S.», назначенному на 15 апреля. Именно в этот день Примадонне исполнится 70 лет, поэтому подготовка к такому мероприятию требует от артистки полной концентрации на процессе. Поклонники певицы отмечают, несмотря на это, она могла выделить несколько часов и выразить уважение своим коллегам, решившим отдать ей дань уважения.
Напомним, юбилейный концерт Аллы Пугачевой уже не раз был в центре скандалов. Главной претензией к Примадонне оказалось то, что билеты на выступления имеют слишком высокие цены. Причем на это жалуются не только простые поклонники артистки, но даже ее коллеги, посчитавшие такие цифры недопустимыми.
Об этом стало известно из небольшой видеозаписи, появившейся в Сети. На ней видно, как один из главных хитов Аллы Пугачевой, песню «Арлекино», исполняет не сама артистка, а ее супруг Максим Галкин. Присутствующим удалось записать небольшой фрагмент выступления, на котором шоумен исполняет ту часть композиции, где он начинает громко смеяться. Поклонники Примадонны сразу сделали вывод о том, что сама певица не посетила это мероприятие.
Они уверены, Алла Пугачева тратит все свое время на подготовку к масштабному юбилейному концерту «Алла Пугачева. P.S.», назначенному на 15 апреля. Именно в этот день Примадонне исполнится 70 лет, поэтому подготовка к такому мероприятию требует от артистки полной концентрации на процессе. Поклонники певицы отмечают, несмотря на это, она могла выделить несколько часов и выразить уважение своим коллегам, решившим отдать ей дань уважения.
Напомним, юбилейный концерт Аллы Пугачевой уже не раз был в центре скандалов. Главной претензией к Примадонне оказалось то, что билеты на выступления имеют слишком высокие цены. Причем на это жалуются не только простые поклонники артистки, но даже ее коллеги, посчитавшие такие цифры недопустимыми.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:00