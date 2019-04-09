АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд

Алла Пугачева не приехала на недавний концерт звезд, организованный в честь прославленной артистки. Вместо Примадонны на мероприятии выступил ее муж Максим Галкин, исполнивший один из главных хитов певицы – «Арлекино».
Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд

Об этом стало известно из небольшой видеозаписи, появившейся в Сети. На ней видно, как один из главных хитов Аллы Пугачевой, песню «Арлекино», исполняет не сама артистка, а ее супруг Максим Галкин. Присутствующим удалось записать небольшой фрагмент выступления, на котором шоумен исполняет ту часть композиции, где он начинает громко смеяться. Поклонники Примадонны сразу сделали вывод о том, что сама певица не посетила это мероприятие.

Они уверены, Алла Пугачева тратит все свое время на подготовку к масштабному юбилейному концерту «Алла Пугачева. P.S.», назначенному на 15 апреля. Именно в этот день Примадонне исполнится 70 лет, поэтому подготовка к такому мероприятию требует от артистки полной концентрации на процессе. Поклонники певицы отмечают, несмотря на это, она могла выделить несколько часов и выразить уважение своим коллегам, решившим отдать ей дань уважения.

Напомним, юбилейный концерт Аллы Пугачевой уже не раз был в центре скандалов. Главной претензией к Примадонне оказалось то, что билеты на выступления имеют слишком высокие цены. Причем на это жалуются не только простые поклонники артистки, но даже ее коллеги, посчитавшие такие цифры недопустимыми.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сбербанк назвал семь правил денежной
В России с начала XXI века число браков
Алла Пугачева не приехала на
Microsoft презентовала новую версию
Коллеги озвучили главный секрет Алексея
Игорь Николаев поделился с поклонниками
Яна Рудковская с сыном побывали на дне
Съемочная группа телеканала Discovery
В Благовещенске бурый медведь напал на
Фото обнаженной Светланы Лободы в
Уфолог рассмотрел на фото астероида
Новое обновление Android испортило
В Таиланде обнаружены захоронения и
Астрономы открыли экзопланету с массой,
Сон на спине во время беременности в 3
Американские ученые сообщили о главных
Дилеры Mitsubishi и Jeep в России
Беспроводные наушники Nubia Pods
Обновленный хэтчбек Tata Tiago скоро
Ростех планирует создать 3D-принтер для
Современные дети страдают болезнями
Егор Кончаловский показал
«Как девчонка»: Поклонники
Телеканал «ЧЕ!» собирается разоблачать
Вдова Николая Прокоповича из
Сербская актриса Надя Регин скончалась
Volkswagen представил лимитированный
Сын Барановской и Аршавина вышел на
В Калининграде местный житель нашел
Молодой любовник 55-летней Натальи
Просмотреть все новости