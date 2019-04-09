Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд

Об этом стало известно из небольшой видеозаписи, появившейся в Сети. На ней видно, как один из главных хитов Аллы Пугачевой, песню «Арлекино», исполняет не сама артистка, а ее супруг Максим Галкин. Присутствующим удалось записать небольшой фрагмент выступления, на котором шоумен исполняет ту часть композиции, где он начинает громко смеяться. Поклонники Примадонны сразу сделали вывод о том, что сама певица не посетила это мероприятие.Они уверены, Алла Пугачева тратит все свое время на подготовку к масштабному юбилейному концерту «Алла Пугачева. P.S.», назначенному на 15 апреля. Именно в этот день Примадонне исполнится 70 лет, поэтому подготовка к такому мероприятию требует от артистки полной концентрации на процессе. Поклонники певицы отмечают, несмотря на это, она могла выделить несколько часов и выразить уважение своим коллегам, решившим отдать ей дань уважения.Напомним, юбилейный концерт Аллы Пугачевой уже не раз был в центре скандалов. Главной претензией к Примадонне оказалось то, что билеты на выступления имеют слишком высокие цены. Причем на это жалуются не только простые поклонники артистки, но даже ее коллеги, посчитавшие такие цифры недопустимыми.