Microsoft презентовала новую версию браузера Edge на движке Chromium
Компания Microsoft представила веб-браузер Edge, функционирующий на движке Chromium. Испытать новинку могут пользователи Windows 10.
О работе над этим проектом американский IT-гигант сообщал еще в конце ушедшего года. «Политэксперт» пишет, если ранее Microsoft проводила внутреннее тестирование браузера, то ныне предлагает потребителям проверить работу его первой версии.
Программы Canary и Edge Dev уже имеются в открытом доступе для загрузок. Первая будет обновляться каждый день, вторая - один раз в неделю. Позже Microsoft собирается разработать полноценные бета-версии для большого количества юзеров.
О работе над этим проектом американский IT-гигант сообщал еще в конце ушедшего года. «Политэксперт» пишет, если ранее Microsoft проводила внутреннее тестирование браузера, то ныне предлагает потребителям проверить работу его первой версии.
Программы Canary и Edge Dev уже имеются в открытом доступе для загрузок. Первая будет обновляться каждый день, вторая - один раз в неделю. Позже Microsoft собирается разработать полноценные бета-версии для большого количества юзеров.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:55