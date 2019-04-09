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Microsoft презентовала новую версию браузера Edge на движке Chromium

Компания Microsoft представила веб-браузер Edge, функционирующий на движке Chromium. Испытать новинку могут пользователи Windows 10.
Microsoft презентовала новую версию браузера Edge на движке Chromium

О работе над этим проектом американский IT-гигант сообщал еще в конце ушедшего года. «Политэксперт» пишет, если ранее Microsoft проводила внутреннее тестирование браузера, то ныне предлагает потребителям проверить работу его первой версии.

Программы Canary и Edge Dev уже имеются в открытом доступе для загрузок. Первая будет обновляться каждый день, вторая - один раз в неделю. Позже Microsoft собирается разработать полноценные бета-версии для большого количества юзеров.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:55

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