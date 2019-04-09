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Коллеги озвучили главный секрет Алексея Булдакова на похоронах

На похоронах актера Алексея Булдакова, состоявшихся 8 апреля, присутствовали многие его коллеги и друзья. Они озвучили журналистам главный секрет артиста – он всегда помогал нуждающимся деньгами.
Коллеги озвучили главный секрет Алексея Булдакова на похоронах

Об этом рассказал исполнительный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. По ее словам, Алексей Булдаков всегда был готов помочь своим нуждающимся коллегам и друзьям, делился с ними заработанными деньгами. При этом актер «строго-настрого» запрещал им рассказывать, откуда пришла помощь. Валерия Гущина отмечает, этот артист всегда был готов подставить плече и подтвердить свою решительность не словом, а делом.

Друг и коллега Алексей Булдакова Александр Панкратов-Черный рассказал о том, что в последнее время у ушедшего актера имелись проблемы с предложениями, поэтому ему приходилось «хвататься за любую работу». Очень часто артист даже не читал сценарий, а просто был рад тому, что режиссеры о нем еще помнят и готовы давать ему роли. Александр Панкратов-Черный отмечает, несмотря на это, его друг всегда был готов прийти на помощь нуждающимся и оказать им поддержку.

Напомним, 8 апреля в московском Доме кино состоялось прощание с актером Алексеем Булдаковым, затем его похоронили на Троекуровском кладбище. Артист скончался 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:46

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