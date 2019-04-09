В Благовещенске бурый медведь напал на туристку





Потерпевшую отвезли в местную больницу в шоковом состоянии, хирургам пришлось ампутировать ей левую руку из-за повреждения сосудистого русла. Ныне состояние пациентки тяжелое, она лежит в реанимации.Сотрудники регионального СК проводят доследственную проверку по факту данного случая. В процессе работы дадут оценку работникам турбазы, несущих ответственность за пребывание медведя в клетке и обеспечение безопасности клиентов. Следователи выяснят, каким образом пострадавшая оказалась рядом с животным.