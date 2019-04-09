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В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
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В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века

Международная группа исследователей обнаружила в Таиланде два захоронения и более 10000 артефактов, относящихся к эпохе железного века. Информация об открытии опубликована в зарубежном издании Archaeology.

В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века

Тайские и итальянские ученые проводили раскопки на недавно открытом историческом участке под названием Khok Phutsa, который расположен в бассейне реки Лопбури в центральном Таиланде. Они обнаружили две могилы, в которых находились останки древних людей, живших когда-то в этой местности. Находкой экспертов стали также куски разбитой керамики и один неповрежденный горшок, гигантские раковины моллюсков, браслеты, бусы и топоры, сделанные из огромных ракушек.

По словам археолога Соратача Ротчанарата (Sorathach Rotchanarat), гигантские моллюски обитают на кораллах, но эти раковины, вероятно, были найдены на суше людьми, которые жили на этой территории в древние времена. Специалист отметил, что открытие подтверждает старые знания о том, что область Лопбури и другие провинции в центральной части Таиланда были частью моря 8000 лет назад.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 06:45

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