В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века





Тайские и итальянские ученые проводили раскопки на недавно открытом историческом участке под названием Khok Phutsa, который расположен в бассейне реки Лопбури в центральном Таиланде. Они обнаружили две могилы, в которых находились останки древних людей, живших когда-то в этой местности. Находкой экспертов стали также куски разбитой керамики и один неповрежденный горшок, гигантские раковины моллюсков, браслеты, бусы и топоры, сделанные из огромных ракушек.По словам археолога Соратача Ротчанарата (Sorathach Rotchanarat), гигантские моллюски обитают на кораллах, но эти раковины, вероятно, были найдены на суше людьми, которые жили на этой территории в древние времена. Специалист отметил, что открытие подтверждает старые знания о том, что область Лопбури и другие провинции в центральной части Таиланда были частью моря 8000 лет назад.