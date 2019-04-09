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Игорь Николаев поделился с поклонниками семейным снимком в честь дня рождения дочери

Популярный певец Игорь Николаев поделился с поклонниками в социальной сети Instagram трогательным снимком, который сделал по случаю знаменательного события в своей семье. Его младшей дочери Веронике 8 апреля исполнилось 3,5 года.

Игорь Николаев поделился с поклонниками семейным снимком в честь дня рождения дочери

На фотографии, опубликованной Игорем Николаевым в соцсети, запечатлены сам глава семейства, его супруга Юлия Проскурякова и их дочь Вероника. На снимке и родители, и ребенок улыбаются, они буквально светятся от счастья. Фото получилось ярким и солнечным, оно словно передавало радостные эмоции знаменитого отца, который оставил к нему подпись: «А нам сегодня три с половиной!»,- сопроводив свой пост смайликами в виде сердечек.

Подписчики принялись поздравлять наследницу своего кумира со знаменательной датой. Они тепло отозвались о фото, отметив, что от него исходят «лучики добра и нежности, счастья и любви».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:39

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