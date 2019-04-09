Яна Рудковская с сыном побывали на дне рождения дочери Елены Перминовой

В прошлый уик-энд родные и близкие праздновали первый юбилей Арины, дочери модели Елены Перминовой. Девочке исполнилось пять лет. В честь нее был устроен самый настоящий детский праздник по мотивам сказки «Алиса в Стране чудес». В числе приглашенных на торжество оказались Яна Рудковская и ее 6-летний сын Александр.По случаю праздника мальчик выглядел нарядно. Он надел пиджак с белыми и голубыми полосами, который прекрасно сочетался с его голубыми брюками. Его знаменитая мама выглядела стильно в шифоновой пышной юбке кремового цвета и сером джемпере с рисунком в виде звезды.Для гостей в зале был «создан» волшебный лес, на его фоне маленькие гости устраивали фотосессии. Для детей также были организованы танцы, разные конкурсы и игры с аниматорами. Изюминкой праздника стал торт в виде книги со шляпой, который выглядел как произведение искусства.