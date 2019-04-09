АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Фото обнаженной Светланы Лободы в Instagram восхитило фанатов

Известная певица Светлана Лобода в очередной раз порадовала поклонников пикантной фотографией. На своей странице в социальной сети Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в одной куртке, надетой на обнаженное тело. Фанаты пришли в восторг от образа своей любимицы.

Фото обнаженной Светланы Лободы в Instagram восхитило фанатов

Светлана Лобода неоднократно демонстрировала почитателям свои откровенные фотографии. На этот раз исполнительница опубликовала снимок, пикантность которого трудно переоценить.

На фото знаменитость позирует в солнцезащитных очках, в руках она держит фотокамеру. В качестве одежды певица выбрала только кожаную куртку черного цвета, на ней нет даже нижнего белья. Таким оригинальным способом Светлана Лобода анонсировала предстоящий выход свое новой композиции «Пуля-дура».

Фото обнаженной Светланы Лободы в Instagram восхитило фанатов

Поклонники увидели, что их любимица, которая меньше года назад во второй раз стала мамой, находится в прекрасной форме. Они написали в адрес вокалистки множество комплиментов, отметив, что она «шикарная» и «нереально красивая».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сбербанк назвал семь правил денежной
В России с начала XXI века число браков
Алла Пугачева не приехала на
Microsoft презентовала новую версию
Коллеги озвучили главный секрет Алексея
Игорь Николаев поделился с поклонниками
Яна Рудковская с сыном побывали на дне
Съемочная группа телеканала Discovery
В Благовещенске бурый медведь напал на
Фото обнаженной Светланы Лободы в
Уфолог рассмотрел на фото астероида
Новое обновление Android испортило
В Таиланде обнаружены захоронения и
Астрономы открыли экзопланету с массой,
Сон на спине во время беременности в 3
Американские ученые сообщили о главных
Дилеры Mitsubishi и Jeep в России
Беспроводные наушники Nubia Pods
Обновленный хэтчбек Tata Tiago скоро
Ростех планирует создать 3D-принтер для
Современные дети страдают болезнями
Егор Кончаловский показал
«Как девчонка»: Поклонники
Телеканал «ЧЕ!» собирается разоблачать
Вдова Николая Прокоповича из
Сербская актриса Надя Регин скончалась
Volkswagen представил лимитированный
Сын Барановской и Аршавина вышел на
В Калининграде местный житель нашел
Молодой любовник 55-летней Натальи
Просмотреть все новости