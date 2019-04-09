Фото обнаженной Светланы Лободы в Instagram восхитило фанатов
Известная певица Светлана Лобода в очередной раз порадовала поклонников пикантной фотографией. На своей странице в социальной сети Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в одной куртке, надетой на обнаженное тело. Фанаты пришли в восторг от образа своей любимицы.
Светлана Лобода неоднократно демонстрировала почитателям свои откровенные фотографии. На этот раз исполнительница опубликовала снимок, пикантность которого трудно переоценить.
На фото знаменитость позирует в солнцезащитных очках, в руках она держит фотокамеру. В качестве одежды певица выбрала только кожаную куртку черного цвета, на ней нет даже нижнего белья. Таким оригинальным способом Светлана Лобода анонсировала предстоящий выход свое новой композиции «Пуля-дура».
Поклонники увидели, что их любимица, которая меньше года назад во второй раз стала мамой, находится в прекрасной форме. Они написали в адрес вокалистки множество комплиментов, отметив, что она «шикарная» и «нереально красивая».
Светлана Лобода неоднократно демонстрировала почитателям свои откровенные фотографии. На этот раз исполнительница опубликовала снимок, пикантность которого трудно переоценить.
На фото знаменитость позирует в солнцезащитных очках, в руках она держит фотокамеру. В качестве одежды певица выбрала только кожаную куртку черного цвета, на ней нет даже нижнего белья. Таким оригинальным способом Светлана Лобода анонсировала предстоящий выход свое новой композиции «Пуля-дура».
Поклонники увидели, что их любимица, которая меньше года назад во второй раз стала мамой, находится в прекрасной форме. Они написали в адрес вокалистки множество комплиментов, отметив, что она «шикарная» и «нереально красивая».
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:16