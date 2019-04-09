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Уфолог рассмотрел на фото астероида Эрос «эротическую статую» пришельца

Известный уфолог Скотт Уоринг рассмотрел на фотографиях астероида Эрос «эротическую статую» пришельца. Эксперт опубликовала информацию об открытии на своем официальном сайте.

Уфолог рассмотрел на фото астероида Эрос «эротическую статую» пришельца

Скотт Уоринг рассказал, что среди фотографий NASA обнаружил снимок эротического содержания, на котором изображены части тела обнаженной представительницы внеземных цивилизаций. Исследователь отметил, что хоть и не верит в совпадения, но признает, что астероид носит подходящее название (в древнегреческой мифологии Эрос – божество любви).

Скотту Уорингу показалось странным, что скульптура принадлежит пришельцу женского, а не мужского пола, поэтому он выразил точку зрения, что американское космическое агентство случайно обнародовало именно этот снимок.

Интернет-аудитория принялась с интересом обсуждать полученную информацию. Юзеры поддержали эксперта, отметив, что на фото действительно запечатлен объект, похожий на обнаженную инопланетянку.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:07

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