Съемочная группа телеканала Discovery обнаружила древнеегипетскую мумию во время экспедиции





Интерес к древним цивилизациям, которые когда то располагались на территории современного Египта, не угасает на протяжении уже многих лет. Недавно в стране работала новая экспедиция, в которой приняла участие съемочная группа телеканала Discovery. В результате исследования команда обнаружила многовековой некрополь, о котором ранее не было известно. «Город мертвых» представлял собой лабиринт подземных могил. В одном из захоронений эксперты нашли древний саркофаг с хорошо сохранившимися останками верховного жреца. По некоторым оценкам, мумии 2500 лет.Кроме того, находкой участников экспедиции стали уникальные реликвии, например, принадлежности для настольной игры и нетронутые погребальные амфоры, в которые древние египтяне помещали внутренние органы покойника.Сотрудники телесети Discovery снимали процесс поисков на камеру, а все происходящее комментировали ведущий программы и представитель египетского ведомства, занимающегося вопросами древностей. Зрители смогут подробно узнать об уникальном открытии 13 апреля в 22:00 в передаче «Неизвестная экспедиция: тайна саркофага».