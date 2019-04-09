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Съемочная группа телеканала Discovery обнаружила древнеегипетскую мумию во время экспедиции

Команда исследователей, в состав которой вошла съемочная группа телеканала Discovery, обнаружила в Египте древний саркофаг с мумией верховного жреца, а также множество уникальных предметов. Передача о научном открытии под названием «Неизвестная экспедиция: тайна саркофага» выйдет в эфир 13 апреля в 22:00.

Съемочная группа телеканала Discovery обнаружила древнеегипетскую мумию во время экспедиции

Интерес к древним цивилизациям, которые когда то располагались на территории современного Египта, не угасает на протяжении уже многих лет. Недавно в стране работала новая экспедиция, в которой приняла участие съемочная группа телеканала Discovery. В результате исследования команда обнаружила многовековой некрополь, о котором ранее не было известно. «Город мертвых» представлял собой лабиринт подземных могил. В одном из захоронений эксперты нашли древний саркофаг с хорошо сохранившимися останками верховного жреца. По некоторым оценкам, мумии 2500 лет.

Кроме того, находкой участников экспедиции стали уникальные реликвии, например, принадлежности для настольной игры и нетронутые погребальные амфоры, в которые древние египтяне помещали внутренние органы покойника.

Съемочная группа телеканала Discovery обнаружила древнеегипетскую мумию во время экспедиции

Сотрудники телесети Discovery снимали процесс поисков на камеру, а все происходящее комментировали ведущий программы и представитель египетского ведомства, занимающегося вопросами древностей. Зрители смогут подробно узнать об уникальном открытии 13 апреля в 22:00 в передаче «Неизвестная экспедиция: тайна саркофага».



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:24

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