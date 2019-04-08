Volkswagen представил лимитированный внедорожник Tiguan 132TSI R-Line





Среднеразмерный внедорожник Volkswagen Tiguan 132TSI R-Line станет самым доступным во всей линейке R-Line на текущий момент. Основой для новинки стала пятиместная модификация 132TSI Comfortline. Автомобиль получит специальный внешний вид: спортивный обвес R-Line, 19-дюймовые диски Sebring и тонированные стекла. Салон похвастается двухцветной тканевой отделкой в стиле Race.Volkswagen Tiguan 132TSI R-Line будет иметь множество современных систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль Traffic Jam Assist, контроль слепых зон, заднюю перекрестную сигнализацию, экстренное торможение при обнаружении пешеходов, а также технологии Lane Assist и Park Assist. Новинка имеет трехзонный климат-контроль, электрическую заднюю дверь и зеркала бокового вида, современную информационно-развлекательную систему, располагающую дополнительным 10,2-дюймовым экраном. Владелец также получит бесключевой доступ в салон и к запуску автомобиля.Под капотом внедорожника Volkswagen Tiguan 132TSI R-Line расположится 2,0-литровый двигатель, выдающий 132 кВт/320 Нм. Вместе с ним будет работать 7-ступенчатый «автомат» DSG. Стоимость новинки – 47 тысяч долларов, а ее тираж – 1000 единиц.