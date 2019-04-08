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Вдова Николая Прокоповича из «Семнадцати мгновений весны» боится, что сын оставит ее без жилья

Вдова актера Николая Прокоповича который прославился благодаря съемкам в фильме «Семнадцать мгновений звезды» Инга Задорожная боится, что сын оставит ее без жилья. По словам актрисы, она нуждается в помощи.
Вдова Николая Прокоповича из «Семнадцати мгновений весны» боится, что сын оставит ее без жилья

Николай Прокопович ушел из жизни 14 лет назад. Своим родственникам он оставил большую квартиру в Москве. Жилплощадь занимает вдова артиста Инга Задорожная. Она рассказала, что ее сын все реже заходит, более того, он издевается над ней, забирает деньги, украл паспорт и сим-карту из телефона, изменил номера в ее личном блокноте и даже забрал сберегательные книжки. По словам актрисы, наследник появился на свет с водянкой головного мозга, поэтому родители делали все, чтобы вылечить сына. Боясь за ребенка, они баловали его и даже устроили без экзаменов в один из престижных вузов. Теперь, по мнению Инги Трофимовны, она пожинает плоды такого неправильного воспитания. Как рассказала Задорожная, сын считает, что мать достигла возраста, когда должна уйти.
Вдова Николая Прокоповича из «Семнадцати мгновений весны» боится, что сын оставит ее без жилья

Константин Прокопович в ответ на обвинения заявил, что Инга Трофимовна серьезно больна, поскольку считает его врагом номер один. По словам сына Николая Прокоповича, мать всегда была властной женщиной и особо не интересовалась его судьбой, подобным эгоистичным образом она ведет себя и сегодня. По словам мужчины, родительница разрушила его первый брак, а теперь не желает принимать вторую жену, называя ее охотницей за столичной квартирой.



 
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Культура
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:55

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