Вдова Николая Прокоповича из «Семнадцати мгновений весны» боится, что сын оставит ее без жилья





Николай Прокопович ушел из жизни 14 лет назад. Своим родственникам он оставил большую квартиру в Москве. Жилплощадь занимает вдова артиста Инга Задорожная. Она рассказала, что ее сын все реже заходит, более того, он издевается над ней, забирает деньги, украл паспорт и сим-карту из телефона, изменил номера в ее личном блокноте и даже забрал сберегательные книжки. По словам актрисы, наследник появился на свет с водянкой головного мозга, поэтому родители делали все, чтобы вылечить сына. Боясь за ребенка, они баловали его и даже устроили без экзаменов в один из престижных вузов. Теперь, по мнению Инги Трофимовны, она пожинает плоды такого неправильного воспитания. Как рассказала Задорожная, сын считает, что мать достигла возраста, когда должна уйти.Константин Прокопович в ответ на обвинения заявил, что Инга Трофимовна серьезно больна, поскольку считает его врагом номер один. По словам сына Николая Прокоповича, мать всегда была властной женщиной и особо не интересовалась его судьбой, подобным эгоистичным образом она ведет себя и сегодня. По словам мужчины, родительница разрушила его первый брак, а теперь не желает принимать вторую жену, называя ее охотницей за столичной квартирой.