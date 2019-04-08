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В Калининграде местный житель нашел древнюю бутылку с ядовитыми конфетами

В Калининграде местный житель нашел древнюю бутылку с ядовитыми конфетами. Он обнаружил находку на стройке.

В Калининграде местный житель нашел древнюю бутылку с ядовитыми конфетами

В бутылке мужчина увидел конфеты с нарисованными на обертках черепами и костями. 26-летний горожанин Калининграда насчитал более 20-ти кондитерских изделий. Бутылка была плотно закрыта.
Мужчина позже рассказал, что искал перевод названия конфет в Интернете. К его удивлению, на каждой сладости было написано слово “яд” всеми языками, в том числе и на русском. Сергей Попов сообщил, что с 14-ти лет является коллекционером. Дома у него находится целый ассортимент бутылок с ядом и пивных дрожжей в форме таблеток. Молодой человек планирует открыть свой музей в будущем.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:23

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