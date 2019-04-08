В Калининграде местный житель нашел древнюю бутылку с ядовитыми конфетами





В бутылке мужчина увидел конфеты с нарисованными на обертках черепами и костями. 26-летний горожанин Калининграда насчитал более 20-ти кондитерских изделий. Бутылка была плотно закрыта.Мужчина позже рассказал, что искал перевод названия конфет в Интернете. К его удивлению, на каждой сладости было написано слово “яд” всеми языками, в том числе и на русском. Сергей Попов сообщил, что с 14-ти лет является коллекционером. Дома у него находится целый ассортимент бутылок с ядом и пивных дрожжей в форме таблеток. Молодой человек планирует открыть свой музей в будущем.